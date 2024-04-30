繼2017年基隆市與廣島吳市締結姊妹市，為進一步強化雙方交流，基隆市議會29日組成訪問團參與吳市主辦的吳港祭，並於開幕典禮上，由基市市議會議長童子瑋與吳市議會議長中田光政簽署締結姊妹會，雙方也交換禮物，希望議會運作順利、友誼長存。

吳市地處日本瀨戶內海，人口約23萬人，是日本的海軍重鎮，目前也是日本海上自衛隊的重要基地。2017年吳市與基隆市締結為姊妹市，雙方在旅遊、文化等各方面，都有相當多元的交流。

這次兩市市議會締結姊妹會的簽約儀式，是在台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑見證下簽訂。中田光政說，基隆市與吳市從2017年締結姊妹市後，有過各種的交流活動，因為新冠肺炎疫情影響，交流一度中斷，去年8月有榮幸到基隆訪問，基隆有漂亮的街道與熱情的民眾，如同這次的交流一般熱絡，期待兩市外來有更多的交流機會。

童子瑋指出，基隆市與吳市都是擁有天然良港的城市，也是地理特徵與觀光資源極為相似的城市，期待未來兩會在推展文化、經濟、觀光等各方面，透過彼此的交流與合作，共同追求城市發展與增進民生福祉的目標。

童子瑋說，希望未來透過市政府、議會的共同努力與合作，發揮一加一大於二的效果，為兩地居民創造利多。關於這次雙方締結姐妹會，我們懷著喜悅的心情，故遵循台灣辦喜事的古禮，除了帶來喜餅慶祝之外，還特地準備傳統「帶路雞」，象徵著祈福的意義，期盼兩市議會運作順利、友誼長存。