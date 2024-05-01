黃偉哲致贈蘭花盤給鈴木貴子(左)。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

日本自民黨青年局長、眾議員鈴木貴子初次訪台，率眾議員金子俊平、山本左近以及參議員藤井一博、友納里緒、日本JC日台友好之會麻生將豐會長等一行14人，1日拜會台南市長黃偉哲。黃偉哲向外賓說明台南與日本的城市交流熱絡，期待在經濟、文化與社會福利等方面多深化與日本的交流。

鈴木貴子等一行人4月30日覲見蔡英文總統、準總統賴清德與準副總統蕭美琴，1日南下拜會黃偉哲，這也是訪團此行除台北外，唯一造訪城市。黃偉哲代表台南186萬市民歡迎青年局長等貴賓來訪，感謝日本自民黨長期支持台日友好，日本除了在疫情期間提供台灣疫苗，也在台灣發生大地震時給予援助，除了感到非常感謝，也期待台日友誼長長久久。

黃偉哲也向外賓說明台南與日本的城市交流相當熱絡，除了在今年2024台灣燈會開幕式邀請18個日本城市參加，他本人也分別在3月及4月率團到東京食品展、北海道、山口縣推廣台南農漁特產品，接下來也期待在經濟、文化與社會福利等方面多深化與日本的交流。

黃偉哲也提到，台南作為台灣第一個城市，今年正好迎接台南400，歡迎外賓多品嘗產季中的台南鳳梨與台南的在地美食。

鈴木貴子表示，這次能夠與日本JC日台友好之會麻生將豐會長一起拜會黃偉哲市長，感到非常高興，此次特別前來準總統賴清德曾任市長的台南市，希望更了解台南，並加深彼此的了解。

訪團成員中有關心政治、文化、經濟與體育等領域的議員，希望之後也可以針對這些面向與台南做深入交流。席間，鈴木局長也大啖當季台南鳳梨與哈密瓜，大讚台南水果很好吃。鈴木貴子已當選4屆日本眾議院議員，今年3月中接任自民黨青年局長，此次是她初次訪台，下午將參訪烏山頭水庫、八田與一紀念園區。