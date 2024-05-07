外傳蔡英文總統即將於520前特赦前總統陳水扁，台南市長黃偉哲上午受訪表示，一切都還只是傳聞，尊重蔡英文，他認為，若特赦是了卻一樁歷史公案。

前總統陳水扁卸任後，因「海角七億」官司纏身，更因龍潭購地等案遭判刑20年，入獄6年多後因失智等病，2015年獲准保外就醫至今。

黃偉哲上午被問到陳水扁可能特赦時表示，如果消息屬實，尊重小英做法，他說，阿扁過去被起訴、引起社會廣泛討論與關注，此時特赦，是了卻一樁歷史公案。