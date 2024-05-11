總統府下周將針對前總統陳水扁特赦案發布特赦令，國民黨團新北市議會書記長陳偉杰今（11）表示若蔡英文不顧民眾反對赦免陳水扁，是顛倒是非，不僅輕視台灣人民智慧，更是台灣政治史上最不堪的汙點。

陳偉杰說，他收到許多民眾針對此事強烈表達憤怒的聲音，也完全理解民進黨這齣政治大戲的權謀心態，如果蔡英文真的不顧民眾反對赦免陳水扁，不僅輕視台灣人民的智慧，更是台灣政治史上最不堪的汙點。

陳偉杰提到，準總統賴清德曾經說過「赦扁是他從台南市長開始、一直到當行政院長備詢時，都這麼主張」，認為賴清德當選之後必然會被鐵桿深綠族群要求履行承諾，若蔡英文發布特赦令，等於幫賴清德在就職以前清理戰場、拆了地雷，是政治權謀，直呼「這種赤裸裸的操作在乎台灣全體民眾的觀感嗎？國家元首貪汙的行為能夠不受制裁嗎？選舉選贏了就可以恣意妄為、雞犬升天嗎？」

陳偉杰也提到有人稱赦免陳水扁有助於社會和諧、彌平對立仇恨，批評是倒果為因的一廂情願。陳偉杰說，陳水扁被判刑是因為濫權謀私、知法玩法，直言「傷害鐵桿深綠族群情感的人，就是陳水扁他自己」，強調毫無正當理由及正面價值的赦扁案，不但無助於化解民眾對總統違法亂紀的憤怒，反而會讓相信司法公正、認同清廉價值的民眾難以忍受。

陳偉杰呼籲蔡、賴兩人懸崖勒馬，並反問民進黨立委、議員作為民意代表「看見民眾的不滿了嗎？你們從政的原則在哪裡？你們認為涉貪的前總統可以免刑這樣合理嗎？還是只要執政了，是非對錯就可以完全不管了嗎？」