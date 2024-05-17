旅遊旺季將至，近期不少民眾開始採買旅遊相關商品準備瘋出國，為使民眾安心購買，新北市經發局針對轄內商家辦理旅遊商品專案，抽查365件，其中65件標示不合格，不合格率達17.81％。

經發局長何怡明表示，旅遊商品種類相當多元且造型新穎，但多數民眾在購買時往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。經發局在此提醒，無論何種商品流通進入市場時，皆應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的密碼鎖、衣物整理袋等商品應符合「商品標示法」規定；眼罩、頸墊等商品應分別符合「服飾標示基準」及「織品標示基準」規定；行動電源、充電器等商品則應符合「電器及電子商品標示基準」規範。

經發局進一步分析主要不合格原因，密碼鎖、衣物整理袋等商品主要缺失為未標示「製造年月、淨重、容量、數量、度量、製造商」等資訊；眼罩、頸墊等用品以未標示「尺寸、洗燙處理、成份標示」為大宗；行動電源、充電器等商品主要缺失為未標示「製造商（進口商）資訊」。

對於本次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「服飾標示基準」、「織品標示基準」、「電器及電子商品標示基準」等規定立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示的完整性是對於消費者權利保障，建議民眾在購買商品時，應留意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。