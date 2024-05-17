涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏與其小弟張旭昇，被新北地檢署指控涉地下匯兌上百億起訴，審理期間被裁定延押。今（17）日新北地方法院開審理庭，與他鬧翻的昔日同夥威登租賃負責人李冠濰作證，指控郭哲敏是威登幕後金主，以超跑洗錢，被郭與張旭昇否認，反指李冠濰才是利用超跑詐騙的慣犯。

郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇，請求法院從重量刑，並沒收16億多元犯罪所得。

新北院今開庭審理，李冠濰作為昔日郭的小弟以及檢舉人出庭作證，他以人身安全為由視訊出庭，指郭哲敏利用威登洗錢，後來雙方鬧翻，郭哲敏要他歸還6千萬，他還不出來被押走打斷腿，公司也被拿走，才會憤而出面檢舉。

郭等人反駁，指摘李冠濰拿他們的車偷貸款還涉詐騙，才會出手教訓。雙方各執一詞，李冠濰稱相關紀錄他都有截圖，願意交給合議庭當作證據，審判長則表示會了解。