樹人家商啦啦隊開場表演，展現青春活力。（教育局提供）

新北市教育局23日邀集警察局、衛生局、社會局等網絡單位，於板樹體育館舉行推動防制學生藥物濫用「躍動青春拒毒3對3熱血籃球爭霸賽」及反毒攤位闖關宣導活動；超過百支隊伍參與籃球爭霸賽，藉由籃球競賽活動建立合作夥伴關係，並透過趣味有獎徵答互動方式及闖關遊戲，落實毒品防制宣導教育。

開幕式由教育局長張明文頒發「防制學生藥物濫用」績優學校，包含樹林高中、海山高中、安康高中、新北高工、板橋高中、華僑高中、三多國中、淡水國中等8校獲獎，頒獎表彰學校積極落實「防制學生藥物濫用」工作及推動校園安全實務的用心與努力。

張明文表示，籃球是具有競爭和娛樂性的活動，有益身心健康，讓每一位參與者能享受運動樂趣和建立團隊精神。這次特別結合反毒宣導舉辦「籃球爭霸賽」，除了籃球運動，更重要的是讓同學們瞭解毒品濫用不僅嚴重危害個人身心健康，亦會影響學習表現及家庭和諧，提醒同學們要提高警覺，切勿掉入毒品的陷阱。

本次籃球競賽各校報名非常踴躍，總計有156支隊伍報名參加競賽，共分高中職男子組、高中職女子組、國中男子組及國中女子組等4組，各組將取前4名頒發獎牌、獎狀及禮劵，以資鼓勵。

板橋高中張同學表示，當得知籃球比賽活動訊息時，就立刻搶進組隊報名，去年參賽在分組比賽時遇到強勁的隊伍，無緣晉級，經過一年努力練習，期待可以順利晉級。

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