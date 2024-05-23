林姓兄弟檔在於IG上PO文疑收購人頭帳戶。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方破獲藏身大樓中的水房，裡面還有一尊關公神像。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名40歲黃姓女子遇上假投資，2個月來就投入400萬元，無法出金才發現遭詐騙，高雄市刑大追查，林姓兄弟檔疑似成立投資水房，還在IG上PO「急用錢、想賺錢的都來，一天15000-30000」收購人頭帳戶。警方於5月初破獲藏身在台中市大樓中的水房，屋內還有一尊關公，原本想擋煞，法網恢恢，林姓兄弟檔被依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊調查，該詐騙集團以LINE投資群組作餌，先誆騙、介紹被害人加入假投資APP，並在假投資APP內代操抽股票為由，等想出金時，該網站客服以繳交保證金方式拒絕出金，高雄1名40歲黃姓女子遭此手法詐騙，從去年7月開始，短短2個月內就投入400萬元。

警方深入追查發現，該詐騙集團中，林姓兄弟檔疑似成立假投資水房，24歲的林姓男子於IG上PO文「急用錢、想賺錢的都來，一天15000-30000」疑是收購人頭帳戶，23歲林姓胞弟則負責與詐團機房對接，由於兄弟檔行蹤飄忽不定，時常寄宿於友人家，增加辦案難度。

專案小組待時機成熟，於5月初持搜索票及拘票，在台中一處大樓中當場查獲林姓兄弟檔，及查扣9支做案手機、平板電腦、電腦主機、點鈔機等證物，屋內還有一尊關公神像，原本想用來擋煞，但法網恢恢，警方最終仍是找上門來，全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送橋頭地方檢察署偵辦。