先前傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，今則有最新消息傳出，現任及新任總統蔡英文、賴清德達成共識，下週總統府將發布特赦令，對此，總統府仍維持一貫立場，發言人林聿禪則再次強調，總統府現階段的立場，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。
民進黨立委郭國文則表示，關於陳前總統特赦案，從扁案發生至今有10多年之久，類似於南韓卸任總統被關被特赦常常有，陳水扁前總統應該已經到了該處理的時候，讓陳水扁案子到一個終點，讓社會邁向和解。
先前傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，今則有最新消息傳出，現任及新任總統蔡英文、賴清德達成共識，下週總統府將發布特赦令，對此，總統府仍維持一貫立場，發言人林聿禪則再次強調，總統府現階段的立場，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。
民進黨立委郭國文則表示，關於陳前總統特赦案，從扁案發生至今有10多年之久，類似於南韓卸任總統被關被特赦常常有，陳水扁前總統應該已經到了該處理的時候，讓陳水扁案子到一個終點，讓社會邁向和解。
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