大陸國台辦昨（15）日以「蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立」為由，宣布懲戒資深媒體人劉寶傑、財經專家黃世聰和民進黨智庫執行長王義川等5位名嘴，引發外界熱議。對此，曾任《東森新聞》記者的資深媒體人羅旺哲認為，劉寶傑在大陸的仇恨值沒有很高，怎麼會被和王義川、桃園市議員于北辰等人綁在一起？

針對國台辦的宣告，總統府昨晚間回應，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，不會讓這樣的威脅得逞。

羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》表示，認為大陸反應有點大，但劉寶傑和黃世聰的仇恨值與李正皓、于北辰、王義川相比，其實沒那麼高，根據自己過去在《東森新聞》的觀察，劉寶傑其實不是刻意在節目上帶風向。至於黃世聰，羅旺哲提到，黃世聰其實也有對惹議的「榨菜事件」致歉，兩人怎麼會被和王義川、于北辰等人綁在一起？