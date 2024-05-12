傳總統蔡英文有意在卸任前，可能會特赦前總統陳水扁，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。針對是否要特赦陳水扁？前立委郭正亮認為，準總統賴清德可能還在猶豫，蔡英文就幫賴清德解套，但蔡英文似乎也有得到她的條件，比如賴清德不可能會公布她的論文，還有賴清德為什麼讓顧立雄當國防部長。

傳出蔡英文有意特赦陳水扁，郭正亮今(12日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中認為，蔡英文是在幫賴清德解套，蔡英文本來就反對特赦阿扁這件事，後來勉為其難幫賴清德做。至於為何很早就透過媒體去放話，她為什麼不自己講？因為她要測民調、測水溫，如果民調還是反對得很激烈就算了，結果民調反對激烈的程度不如預期。

郭正亮接著指出，賴清德崛起的地方是台南，所以扁迷給賴清德很大的壓力。賴清德可能在猶豫，總統選票只有40％、立法院也沒過半，結果一上台就要做這種引起爭議的事情。因此他認為，蔡英文是在幫賴清德解套。

郭正亮認為，賴清德剛上任第一年算是解套，特赦阿扁這個問題就不用回答了，蔡英文也有得到她的條件，比如賴清德不可能會公布她的論文；還有賴清德憑什麼答應顧立雄當國防部長。他質疑，這裡面似乎隱藏著交易存在，賴清德的挑戰還是很多。