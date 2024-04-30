銀行局表示，新光金作為新光人壽的唯一股東，應該完成對壽險子公司的增資義務，現階段最重視的也是增資，至於董事會的決議，或外界對於金金併的解讀，都不是監理機關現在關切的重點，對於董事會的決議，不予評論。

銀行局指出，董事會僅是針對合併案進行評估，參與董事會的所有董事成員，對於任何議案，都必須是基於善盡善良管理人的角度來檢視所有的議案，是公司治理的一環。但對於金管會來說，金控對於子公司的增資法定義務，才是監理機關最關注的。

保險局也表示，新光人壽現在資本適足率（RBC）沒有達到法定標準200％，新光金增資新光人壽，以維護保戶權益，是現在最重要的事情。

保險局要求新光人壽在1個月內、也就是5月24日前，要提出改善計畫，讓RBC可以回到200％；銀行局也有要求新光金在6月24日前針對協助人壽子公司RBC回到法定標準，要提出改善計畫。

銀行局解釋，給予的時間不一樣，主要是考量金控大股東組成多，需要較長的溝通程序，因此給予金控比較長的時間提出改善方案。

但若6月底新光人壽資本適足率（RBC）依然不到200％？保險局表示，目前先等新光人壽將改善報告提出來，若6月底還未達到，會再進一步溝通。