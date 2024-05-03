王美花今接受媒體節目《官我甚麼事》節目專訪，針對能源調度上，王美花表示，依規定，核三1號機今年7月到期，2號機則是到明年，電力調度在很多年前就開始因應準備，蔡政府上任新核定的機組就達1700萬瓩。

針對各界能源政策意見分歧，王美花表示，近年台商回台投資，以及半導體產業也加碼投資，增加不少用電需求，所以經濟部持續對能源需求做滾動性檢討，當中也包括新增新的能源機組。

王美花舉例，今年路陸續上線的新機組就包含森霸二期、大潭9號、7號機等，她強調，新增的機組會比除役的機組還要多。

王美花認為，不能因為意見不同，就認定現階段能源政策會缺電，「對很多事情，那不是缺電的問題。」如花蓮強震後，地震造成部分機組故障，一定是用最快速度修復，中間可能出現短期故障，而導致電力吃緊，但不能無限上綱稱為缺電。

王美花解釋，配電系統開關非常多，世界各國皆然，難免會有設備故障，台灣發生故障時，「我敢講，在全世界，我們是用最有效率的速度做修復動作。」期盼外界對經濟部或台電，能夠就事論事，同時也會繼續想辦法讓大家了解電力系統。