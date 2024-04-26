新光金控今下午召開董事會，重啟評估與台新金控合併一案進行討論，最後動用表決、以11比4過關，雙方將成立合併評估小組，在合意前提下聘財務顧問共同商討後續方式；晚間投下反對票的獨董許永明公開8點反對聲明，強調新光金的當務之急應是讓子公司新光人壽的資本適足率達標，否則，現在談合併，將難有議價的籌碼，

據了解，新光金和台新金的合併討論案，吳東進派的三席董事，除了獨董許永明外，董事李增昌、吳欣儒、賴慧敏等人，當場都對此時談合併案表示反對。

許永明在聲明中強調，個人並不反對合併，但現在當務之急是讓子公司資本適足率回復到正常狀態；新光不論未來有合併、併購需求，或其他策略上的考量，也應該要等到人壽子公司資本達到適足水準，財、業務與投資更形健全之後，重新再行通盤考量。

許永明認為，有了上述條件，新光金與他公司談判時才會有籌碼，不致於完全受制於人，如此方能保障新光金大小股東的權益。

許永明指出，當前新壽資本不適足的情況下與台新金談合併，難有議價的籌碼，可能不會有所謂合併或併購控制權的溢價。若以去年台新金來函的作法，採換股的方式，並以市價而非以淨值為基礎，現在所能換得的比例，甚至會比去年更差。

新光金則表示，全球金融市場環境變化劇烈，經營環境挑戰日益嚴峻，若能透過合併方式壯大規模，提升公司競爭力，為台灣金融發展再創新局；本公司經董事會決議通過將續行研究合併可行性，期能獲致管理綜效、營運綜效及財務綜效等合併效益。