考試院今舉行所屬部會首長聯合交接典禮，由考試院長黃榮村擔任監交人，新任考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑分別從卸任許舒翔、周志宏兩位部長手中接過印信。黃榮村勉勵一棒接一棒，為國家人事治理注入新的活力。

黃特別感謝許及周任內對於各項文官制度興革的貢獻，並歡迎新任兩位加入考試院大家庭。

黃榮村致詞時表示，過去4年院部會攜手完成多項改革，許部長積極革新考選制度，完成最困難的減科，並經常走訪地方政府與大專院校，尋求各項合作，悉心戮力為國選才；周部長也積極整建人事法制，本屆考試院共有30項法律案制定、修正通過，其中最大宗便是銓敘部法案，包含83年未修訂的服務法也完成全文修正，讓公務員更能發揮所長、獲得更好的保障。

黃榮村同時也期勉新任兩位部長，及續任的郝培芝主任委員，在考試院既有的基礎上，持續創新改革。劉是經濟學博士，在擔任教育部政務次長期間，完成多項高等教育創新轉型工作，也曾任大學入學考試中心主任，對於辦理全國性的考試事務，有相當豐富的實務經驗。

至於施能傑，他說，是公共行政學系教授，過去擔任行政院人事行政總處人事長期間，便與本院業務多有合作，對人事法制具有高度專業，相信兩位新任部長都能使考選銓敘業務無縫接軌。

劉孟奇說，在教育部服務期間即與考選部有密切合作，考試算是其本業，在這領域曾經歷過許多難題，但多能順利克服，接下來將以戒慎恐懼的心情，以穩健的腳步持續前行，讓國家考選事務更進一步。

施能傑致詞時提及，過去曾3度進入政府部門服務，在人事總處服務期間，經常與第一線基層人事人員接觸，期間學習及歷練收獲非常多，未來希望可以結合人事業務執行面的經驗，帶領銓敘部同仁全力以赴，讓銓敘部成為更溫馨及溫暖的人事機關。