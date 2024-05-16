日本一名考生今年二月參加早稻田大學入學考試時，涉嫌用智能眼鏡拍攝試題，並在考試時，把試題上傳社群平台求解，事件曝光後，該考生被警方移送法辦。

綜合日媒報導，一名東京私立高中的三年級學生，涉嫌在2月16日的早稻田大學創意科學與工程學院考試期間，使用配備攝影機的智慧眼鏡，拍攝化學和其他科目的試卷照片。這些照片被發送到智慧型手機的社群平台X，考題因此被洩露，並干擾了早稻田大學的入學考試業務。

警方稱，這名考生透過社群平台X詢問網友解答，某一名網友在解答後察覺不對勁而通知校方，事件因此曝光。此外，這名考生還帶著這副眼鏡，參加了2月21日早稻田商學院的考試，但大學官員注意到，他的眼鏡框上附有一個小攝影機。日媒向警方諮詢後續，得知該男子尚未被任何學院錄取。

該考生落網後相當後悔，向警方供稱：「大學入學考試成績不好，未能如願進入理想的國立大學，對於可能在其他大學入學考試也落榜感到不安，因此鋌而走險。」