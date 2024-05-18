中央氣象署18日公布近日降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

明日為國中會考第2天，考生關注各地天氣狀況，中央氣象署預報員張竣堯表示，明起水氣增加，東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，仍要留意午後短暫雷陣雨，且午後有機率出現局部較大雨勢，清晨至上午在中南部與大台北地區則有零星飄雨。明各地低溫約22至24度，白天西半部較溫暖，高溫達30至32度，東半部雲量稍多，為27至29度。

張竣堯表示，下周主要需留意鋒面影響，下周一開始鋒面接近，台灣水氣明顯增加，天氣環境不穩定，東半部地區與南部一整天有陣雨和雷雨，至於在中部以北，下半天後將轉為局部陣雨或雷雨，降雨型態主要是海面對流發展一路到陸地，離島金門和馬祖都要留意局部較大雨勢。

下周二至周五則是鋒面影響期間，台灣各地都有局部陣雨或雷雨，特別要留意周二、周三，西南風增強，因此這2天相較起來降雨較明顯，預估在中南部澎金馬地區有較大雨勢。

張竣堯說，下周四、周五西南風減弱，天氣仍不穩定，鋒面仍在台灣上空，各地仍有短暫陣雨或雷雨。下周六預估鋒面逐漸遠離，台灣降雨趨緩，環境偏南風和西南風，迎風面的中南部、東南部會有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後還是有局部短暫雷陣雨。