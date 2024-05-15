每逢考季，許多考生除了抓緊時間複習外，也會前往廟宇祈求金榜題名和考運亨通，希望能在考場上正常發揮，取得佳績。全台最受考生歡迎廟宇Top10，你去過哪間呢？

祝考生們都能金榜題名！

在台灣，廟宇不僅是宗教信仰的中心，也是許多考生和家長在考前尋求心靈寄託的地方，5月18、19日國中會考就要登場，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查全台最受考生歡迎的廟宇Top 10。

每當重要的考試來臨，無論是會考或是學測、或公務員考試、專業資格考試等，除了平常自己勤奮努力外，也會有許多考生帶著准考證前往廟宇參拜，祈求神明賜予智慧和考試順利，一起來看看網友都去哪裡祈福吧！

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

No.10 臺大伯公亭

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號

你知道除了拜文昌帝君，臺大、清大、交大三大名校內的土地公，也能祈求金榜題名嗎？臺大伯公亭建立於清領時期，歷史比臺大更為悠久，位於臺大公館校總區內，座落於尊賢會館與龐德羅莎店旁的巷子中，走進去不到三分鐘，就能找到。

雖然廟宇不大，僅供奉土地公、土地婆及虎爺，但是香火非常旺盛。有網友分享，在擺放准考證的時候，記得要將頭對天公，字對神明祈求才有用，也有不少網友回饋這間土地公廟相當靈驗，「推推真的很靈，但不能不努力就去拜拜」、「抽籤可以問土地公要不要給籤、願意給的話通常拿到的籤都超級超級有啟發性！」「推推！很靈！拜完就上榜了！」「曾經報過很多創業、商業競賽，有好好先去跟土地公拜拜問候的幾乎都上了」。

No.9 新莊文昌祠

地址：新北市新莊區碧江街20號

具有悠久歷史的新莊文昌祠，不僅供奉文昌帝君，亦有魁斗星君、瘟祖、祿馬神、月老星君等多位神明，建於1813年，為大台北地區第一座文昌祠，並於1985年被公告為三級古蹟，後改為直轄市定古蹟。較特別的地方還有它是全台唯一一座有供奉瘟神的文昌廟，瘟祖殿於2003年SARS疫情期間為了掃除瘟疫所興建，成為這裡的一大特色。

過去曾有網友分享，多年前希望能考上北市師大附中，便前往該廟祭拜，後來當他如願以償地被錄取後，發現裝有註冊資料的牛皮紙袋上所印的錄取流水編號，竟然跟廟內所點的光明燈編號一模一樣，讓他當場嚇傻，更有信徒表示「從小拜到大，很靈的說，有拜考運真的有比較好！」「之前考研究所前去拜，還真的讓我每間都有上」。

No.8 交大光明福德宮

地址：新竹市東區大學路50號

每逢大考，踏入位在國立陽明交通大學北大門前土地公廟，便會看到清一色的泰山仙草蜜映入眼簾，相傳過去曾有一位正要準備研究所的交大學生，夢到土地公託夢指定要喝仙草蜜，後來這位學生也如願考上，故事傳開後便有了「想考清交必拿仙草蜜拜土地公」的傳言，更有學生表示祭拜時一定要一次拜六罐罐裝的，象徵六六大順。

網友指出「想要進入交大幾乎大家都會來拜」、「上次要考多益前朋友帶我來拜，拜完今天公布成績，真的就是我求的那個分數，就覺得超靈的」、「傳說一定要拜仙草蜜，一定要來給婆婆摸頭」、「我也拜過交大土地公，考中四家研究所包括交大，那時考試前突然想到的題目 都剛好在考卷裡」、「朋友一群去考研究所只有我拜，然後我就上交大了」。

No.7 臺北孔子廟

地址：台北市大同區大龍街275號

臺北孔子廟，又稱為大龍峒孔廟，主要奉祀孔子，被列直轄市定古蹟，這裡不僅是學生祈求學業進步的聖地，每年國曆9月28日孔子誕辰時，還會舉行隆重的祭孔大典，政府官員會委派代表參與祭祀，並且舉行仿效明朝制度的佾舞儀式，每年吸引眾多市民參與，也成為台北市的重要文化地標之一，網友表示「以前教師節時非常熱鬧，特別來看表演與拔智慧毛」、「教師節及考季之前較多人潮，平時有別一般人聲鼎沸的廟宇，環境安淨清幽典雅」。

考季來臨，為了增強學生的信心，緩和考生焦慮緊張的心情，近日臺北孔子廟也舉行了「登科及第‧考生祈福」活動，由祭孔禮生帶領考生們進行古禮祈福儀式，同時發放限量專屬考生祈福禮，期望考生們能如願以償，考試時能有如神助，成功考取理想的志願。

No.6 傳藝文昌祠

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

宜花東地區唯一上榜的傳藝文昌祠，座落於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區內，為台灣戰後第一座由政府建造的官廟，正殿供奉了文昌帝君及五聖文昌，包括文昌帝君、關聖帝君、孚佑帝君、魁斗星君及朱衣神君，五位皆為讀書相關的神明；整座廟祠還彰顯了眾多傳統匠師的精湛工藝與心血，是園區內相當重要的信仰文化中心。

今（2024）年1月，乖乖與傳藝文昌祠聯名推出限定、限量文昌乖乖歐趴餅，包裝上印有文昌帝君的畫像，且寫著「文昌神助攻，考試攏歐趴」、「包中」、「合格」等字樣，吸引不少家長搶購，也在網路上掀起一陣話題，還有網友是一口氣買好幾箱，希望家中考生能考試歐趴，「有吃有保祐啊」、「這個更棒，文昌帝君加持過」。

No.5 臺南孔子廟

地址：台南市中西區南門路2號

被譽為「全臺首學」的臺南孔子廟，是台灣最早的文廟，創建於1665年，迄今已逾三百年歷史，並於1983年被評定為一級古蹟。該廟主祀孔子，配祀五文昌帝君及多位先賢、先儒等，其中位於明倫堂左後方的文昌閣，是整間廟中唯一樓塔狀的建築，其建築由方形、圓形、八角形所組成，極具造型變化，同時擁有「天圓地方」的喻意；2樓奉祀文昌帝君，三樓則是同為主宰文運之神的魁星，來參拜的民眾，可同時停下腳步，好好欣賞傳統建築之美。

2023年底南北兩間孔廟與手遊公司聯名推出「孔廟聯名祈福卡」，替參與「2023 Chaldea 知識王」活動的考生，祈求考運亨通，有創意的企劃讓網友直呼「活動策劃超優秀，加雞腿！」「太神奇了吧，這也能連動！」

No.4 台北市文昌宮

地址：台北市中山區民生西路45巷9號

鄰近捷運雙連站的台北市文昌宮，又名為雙連文昌宮，主祀為文昌帝君，另外還供奉五文昌的魁斗星君、朱衣星君、關聖帝君等，為了幫眾多考生祈福，這裡每年都會定期舉辦祈福法會，獲得相當多考生及家長青睞，「香火鼎盛，尤其是會考、統測、學測時，更是人山人海」、「雙連文昌宮真的很靈驗」、「從考大學、轉學考、研究所，全都上了」、「這間真的很靈 ！！！它帶我學測數學拿到前標」、「很靈+1，天助自助者」。

不少考生金榜題名後會回廟裡還願，日前有網友如願考上醫學系及牙醫學系後，買了100支方頭的畫卡筆來還願，希望將好運分享給大家，獲得網友大量的祝福，同時帶來高聲量，「恭喜恭喜，吸一點喜氣讓我國考順利上岸」、「來沾沾喜氣，我今年也要上岸醫學系！」

No.3 文武聖殿

地址：高雄市鹽埕區富野路170號

位在高雄鹽埕區的文武聖殿，建立於1921年，是當地相當知名的關帝廟，因為廟裡主要祭拜為文聖孔子及武聖關公，故以此命名，另外因為廟裡的武聖關公是信眾從澎湖四大古廟之一的紅木埕武聖廟請來，亦有「澎湖廟」之稱。其實這座廟最剛開始，並沒有供奉孔子，相傳因為期望帶給地方學子更高的智慧及帶動當地的讀書風氣，才請來孔子安座，網友表示「為了求考運好，也都會來這間的三樓拜孔子及文昌帝君」、「一樓的文衡聖帝也是五文昌之一」、「考高中大學研究所來拜都有好運」。

2020年因為全球疫情肆虐，文武聖殿的關公便指示開放免費點燈4年，吸引不少信眾攜家帶眷或呼朋引伴，相約一起來點燈，今年適逢免費點燈最後一年，也讓廟宇出現爆滿的情形。

No.2 行天宮

地址：台北市中山區民權東路二段109號

對台灣民眾來說，相信大家對行天宮並不陌生，廟裡主神為關聖帝君、呂恩主洞賓、張恩主單、王恩主善、岳恩主飛等五聖恩主，因此又有恩主公廟之稱，因關聖帝君為五文昌之一，不少考生考試前會前往參拜，希望能獲得祝福、尋找心靈的寄託，網友分享「喜歡關聖帝君，抽籤都講大實話，從小到大每次求功名考試，一定會來問祂」、「超靈驗，感謝關聖帝君助我通過特考！」「真的非常準！問完都會心安理得」。

為求賜福考生，每逢考試行天宮都會特別準備「福贈考生文具組」，內容包含原子筆、2B免削鉛筆、橡皮擦、尺與鉛筆盒等應考文具，每位考生只需帶著准考證皆能領取，此外行天宮勤於經營臉書粉專，目前擁有6.5萬名追蹤者，因此也帶來高聲量。

No.1 艋舺龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號

龍山寺除了不少信徒會來求好姻緣，更有不少人會來這裡祈求開智慧及榜上有名，龍山寺每年也會舉辦「祈安植福金榜題名法會」，為點光明燈之考生祈福，並贈送廟方加持過的文具組，希望考生們都能有如「神來之筆」沉著應試。

這裡的正殿主要供奉觀世音菩薩，並同時祭拜文殊菩薩、關聖帝君、文昌帝君、大魁星君、紫陽夫子（即朱熹）、華佗仙師等掌管智慧的神祇，被網友視為醫療相關科系考試必拜的廟宇，網友指出「文昌帝君使我考試無往不利，考什麼上什麼」、「龍山寺真的超靈！而且每次去那裡拜拜都有心裡放鬆的感覺」、「拜完隔天考試放榜我順利考上了，姐姐營養師考試也是有中，整個覺得超級神」、「推龍山寺，算是最大宗的吧，雖然非高普考，但也是三次考三次上」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月10日至2024年05月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『考生最愛拜的廟』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。