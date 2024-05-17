113學年度四技二專甄選入學有123所大專校院參加，總計提供4萬109個招生名額。技專校院招生委員會聯合會表示，17日起開始報名，考生至多可申請6個校系科（組）、學程，第一階段篩選結果將於今年5月31日上午10時公告。

技專校院招生委員會聯合會提醒，通過甄選入學報名資格（含身分審查）之統一入學測驗考生，請於5月17日上午10時起至5月24日下午5時止採網路報名方式，進行四技二專甄選入學第一階段報名作業。考生應配合就讀學校集體報名調查作業，完成第一階段集體報名；未參加集體報名的考生，可透過個別報名方式由考生自行辦理。

技專校院招生委員會聯合會指出，個別報名方式為先於網路1次完成選填所欲申請校系科（組）、學程並確定送出，由系統核計報名費，考生須依規定方式及期限繳交報名費，始完成報名。集體及個別方式重複報名者，概以學校集體報名所登錄之資料為準。

技專校院招生委員會聯合會提到，通過5月31日所公告第一階段統一入學測驗成績篩選之考生，即可取得該校系科（組）、學程之第二階段指定項目甄試報名資格。第二階段學習歷程備審資料上傳自6月6日10：00起至各校系科（組）、學程所訂截止日為21：00止，考生務必於各校所訂截止時間，完成第二階段報名、繳費及學習歷程備審資料上傳，才算完成第二階段報名。

二技方面，113學年度二技技優入學聯合招生委員會由技專校院招生委員會聯合會辦理，自113年5月17日10：00起至5月21日17：00止，受理二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。

技專校院招生委員會聯合會說明，113學年度二技技優保送入學招生，計有2校2系（組）、學程，提供4名招生名額；技優甄審入學招生計有25校103系（組）、學程，提供招生名額503名。二技技優保送錄取生及甄審正、備取生，務必於規定期限內完成選填登記就讀志願序並確定送出，接受統一分發。

技專校院招生委員會聯合會說，就讀志願序統一分發結果訂於113年5月28日10：00公告於招生委員會網站，考生可經由該委員會網站查詢。分發結果由所分發錄取學校各自寄發報到通知，分發錄取生須依其通知各項規定完成報到手續。