今年國中教育會考月18、19日舉行，170個試務人員在教育部部長潘文忠、國立台灣師範大學副校長宋曜廷及各單位代表共同見證下逐一唱名入闈，於印卷闈場展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

今年國中教育會考全國18考區及大陸考場總報名人數計19萬2127人，其中集體報名19萬212人，個別報名1915人。全國18考區總共設置233個考場，下設6193個試場。印卷闈場試務人員於入闈期間，將進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱，分裝彌封完成的試題本則將於5月16、17日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

今年國中教育會考考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以十二年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態。隨身攜帶非應試用品發出聲響，致使違規記點或扣分更是歷年常見，請務必特別留意。

教育部也呼籲，各界於5月18、19日國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。