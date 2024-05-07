苗栗縣政府7日舉行縣務會議，縣長鍾東錦重視孩子教育以及各項運動、比賽等資源，由於縣內學子在各個領域皆有傑出表現，除了稱霸全國以外，更常出國競賽，因此鍾東錦希望提高補助經費，讓來自苗栗的選手能有充裕的經費出國，在賽場上發揮實力，為苗栗爭光。

鍾東錦主持第縣務會議，各局處長報告前次主席裁示事項執行情形以外，另說明113年度苗栗願景重點施政計畫，包括竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫、產業園區開發、推動招商引資、推動智慧校園、苗栗縣公共自行車租賃系統升級、公共設施用地專案通盤檢討、媒合企業認養贊助完善縣內運動環境等7項計畫進度。

會中，教育處長葉芯慧提到，後龍國小的鈴漾扯鈴隊預計今年8月前往日本參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴大賽」，以及公館國中涂芷妡勇奪全縣技藝競賽汽修第一、苗栗縣在2024年度教育部閱讀磐石獎拿下3件獎項，安排縣長接見表揚以外，針對後龍國小扯鈴隊赴日比賽經費，除了獲得東和鋼鐵贊助，縣府也補助經費作為孩子堅強後盾。

鍾東錦說，前幾年因疫情關係，孩子出國比賽的經費編列較少，不過苗栗子弟表現優異，獲得國外比賽的機會必須全力以赴，因此在財源許可下，他指示縣府研擬提升經費補助，不管參加國外賽事、邀請賽等，縣府能作為堅強後盾，會後將請業務單位詳細討論，希望孩子們能夠出國開開眼界，與國外學生切磋交流。

最後鍾東錦裁示，目前正值賞桐及賞螢季節，請相關單位督導各觀光景點、休閒農場等做好遊憩設施安全維護，並為提升社區照顧關懷據點服務品質及安全性，請社會處盤點縣內關懷據點建置無障礙設施情形，並據以改善，提供年長者更優質的照顧服務。

因應南部登革熱疫情持續延燒，縣長強調，防疫如同作戰，請衛生、環保局嚴密監控疫情，宣導民眾落實「巡、倒、清、刷」，斷絕病媒蚊繁殖機會，做好個人防蚊措施，並請勞青處加強移工衛教宣導，以降低境外移入傳染病對國內防疫影響。