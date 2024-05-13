教育部國教署今邀集相關團體就教保服務機構3歲專班有餘額時，幼兒於生理年齡滿3歲的當月得進入3歲班就讀的議題進行討論，但由於多數與會者表示疑慮，因此教育部決定暫不實施，而以增設2歲專班為政策方向。

現在各縣市幼兒園2歲專班數量嚴重不足，因此教育部想出彈性作法，要讓幼兒在生理年齡滿3歲時可以進入3歲班就讀。舉例來說，小明是2021年4月出生，他在去（2023）年9月開學時，因為才2歲5個月，所以不能進入3歲班就讀，但今年4月他生理年齡滿3歲，教育部考慮允許他們4月起進入3歲班就讀。

教育部今天召集相關團體討論彈性作法的可行性，不過多數與會者認為生理年齡滿3歲幼兒仍在2歲學齡階段，考量他們發展成熟度與適應能力、師生人力配比及設施設備倘未能到位滿足其學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，故尚有疑慮，將持續蒐集社會各界意見。

為銜接家長對2歲幼兒托育需求，教育部國教署持續以加速、加量增設2歲專班為政策方向。另教育部國教署針對公立幼兒園已滿足3歲至5歲幼兒就學需求者，鼓勵其以既有空間轉型設置2歲專班，所設專班均補助設施設備改善經費，因新設2歲專班而增加教保員之經費也給予補助，並另外提供獎勵措施。