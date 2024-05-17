考試院改組在即 黃榮村頒功績與考銓獎章感謝卸任首長，右一為考選部長許舒翔。（曾薏蘋）

配合第16任總統、副總統將於5月20日上任，考試院所屬部會人事改組在即，今天是將卸任首長、政務副首長最後一個工作日，考試院長黃榮村代表考試院，對各位首長、副首長們在任內的辛勞與貢獻，表達誠摯的感謝，並於昨日院會頒發功績獎章及考銓獎章予將卸任人員，表彰任內為考銓及保訓制度變革帶來豐碩的成果。

考試院表示，為利新政府人事改組，考試院所屬部會首長及政務副首長已請辭，除保訓會主委郝培芝續任外，其他部次長包含考選部許舒翔部長與政務次長李隆盛、銓敘部長周志宏與政務次長朱楠賢、保訓會政務副主委呂建德，皆因各有其生涯規劃，即將離職。

考試院指出，為表彰各位將卸任之首長、政務副首長在任內對於健全我國文官制度的努力與貢獻，本院依據「獎章條例」及「考試院考銓獎章頒給辦法」等規定，分別頒發功績獎章及考銓獎章。此外，朱楠賢辦理退職，其年資已逾40年，所以另外頒給特等服務獎章。

黃榮村表示，許舒翔部長於考選部任職期間，在李隆盛政務次長襄助下，挑戰許多過去做不到的改革，例如高普考減科、增設離島特考、開辦預備文官團等，並且快速擴大電腦化測驗及電腦試場規模；與大專校院在辦理國家考試的互動上，也在考試委員的協助下建立良好關係。

他說，更難能可貴的是，疫情期間，讓每年將近20次的國家考試都能夠順利舉辦，有效維繫考生權益與機關用人需求。因此，特頒發許舒翔部長一等功績獎章及一等考銓獎章，並頒發李隆盛政務次長二等功績獎章及二等考銓獎章。

黃榮村說，周志宏部長於銓敘部任職期間，在朱楠賢政務次長襄助下，用遠見、魄力及法制專業，與銓敘部同仁建立共識，進而共同完成很多制度性的改革，包括公務員服務法全案修正、公務人員退休資遣撫卹法修正、制定公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，以及修正公務人員任用法、專門職業及技術人員轉任公務人員條例等；使人事法規能夠與時俱進，得到公務界的肯定。因此，特頒發周志宏一等功績獎章及一等考銓獎章，並頒發朱楠賢二等功績獎章、二等考銓獎章及特等服務獎章。至於呂建德則獲頒二等功績獎章、二等考銓獎章。

黃榮村表示，本院所屬部會的首長與政務副首長，依照憲政慣例需在總統就任前提出辭呈，3位部會首長的專業、改革決心與執行力，在9位考試委員大力支持下，能有豐碩成果，心中充滿感謝，恭喜許舒翔，辛苦8年終得如願卸下重擔，也恭喜周志宏依照自己意願回歸教職，同時也要恭喜郝培芝，願意留任現職，並期許能夠再創佳績。