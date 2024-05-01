苗栗縣長鍾東錦表揚獲獎學生。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣學子近期參加全國音樂、舞蹈、美術競賽成績亮眼，在推動客語生活學校計畫也有傑出表現，縣長鍾東錦1日在縣府國際會議廳接見表揚獲獎團隊及個人，總計頒發39萬8500元獎勵金，期勉各校師生再接再厲更上一層樓，躍上國際舞台。鍾東錦期許更多教師和學生踴躍報名並通過客語認證，早日在客委會推行母語評鑑中，為苗栗摘下「特優」最高殊榮。

在全國音樂比賽的國中B組「笛獨奏」項目，頭份國中游奇瑞榮獲特優第4名佳績，縣府教育處邀請他在今天的接見表揚活動開場演出，就得熱烈掌聲，隨後再由縣長鍾東錦率同教育處長葉芯慧，逐一頒發獎勵金表揚獲獎團隊、個人及績優學校。

教育處長葉芯慧指出，苗縣今年主辦112學年度全國學生舞蹈全區決賽及學生音樂中區決賽，舞蹈賽程為期19天分兩階段在苗北藝文中心舉行，共有743支隊伍7000多名選手參賽；音樂比賽則有來自中區5縣市375支團隊8000多人同台競技。縣府用心籌辦賽事的同時，也積極遴選優秀選手參賽，代表隊共獲11項團體特優、22項團體優等，1項個人特優及35項個人優等，充分展現長年深耕藝文的豐碩成果。

苗栗縣落實藝術教育培養學生美感素養並提供展能舞台，奠定良好基石，此次在音樂比賽團體組部分，共有10支團隊榮獲全國特優，較去年增加6隊；個人部分有1人獲特優、28人獲優等。

其中，頭份國中游奇瑞獲國中B組「笛獨奏」特優第4名，竹南國中林楷鈞獲國中A組中提琴獨奏優等全國第3名，興華高中張宏郡、新港國中小陳一毅在嗩吶獨奏分獲優等全國第3及第4名。舞蹈比賽部分，僑善國小民俗舞「俏蝶展翅飛」榮獲國小團體甲組特優；個人組部分亦有7名學生獲優等肯定。

此外，美術創作表現亦可圈可點，參加中華民國第54屆世界兒童畫展共有3人榮獲特優，選送日本參加第54回世界兒童畫展則有11人獲得特優。至於縣府著力很深的客語扎根學習，會中也表揚獲選推動客語生活學校計畫績優學校計有建國國中等45校，再次展現客家大縣風範；縣府持續推動客家文化和語言傳承不遺餘力，此次共補助縣內29校計202萬餘元經費辦理各項表演藝術類競賽。

鍾東錦為嘉勉參賽獲獎人員及指導老師辛勞，在接見表揚活動中總計頒發39萬8500元獎勵金，肯定各級學校和師生戮力為苗栗爭取最高殊榮。立委邱鎮軍秘書楊金福與縣議員黎尚安等人，也連袂出席頒獎典禮，分享滿場榮耀與喜悅。

鍾東錦表示，同學只要在展演才藝各方面努力學習，並在全國競賽中嶄露頭角，像今天接受表揚的同學，不論在音樂、舞蹈、美術各領域的藝文展演，未來都有機會揚名國際，感謝校長和指導老師的用心，還有學生本身的努力。

苗栗縣在推動客語為通行語方面，地方各界都相當盡心盡力，已拿下6連霸的優等佳績，但事實上這項評比的最高榮譽是「特優」，顯示相關單位還有再進步的空間；客委會點出苗栗未能獲得特優的關鍵原因，與各級學校的老師甚至包括學生，參與客語認證情形不夠踴躍。

鍾東錦拜託校長把此事當作責任，鼓勵更多老師和學生報名客語認證；他認為，要完全精通客語不容易，但要通過客語認證其實不難，希望各界齊心努力，苗栗摘下特優最高殊榮。

鍾東錦說，客委會從他接任縣長之後，在客家文化花園、明德水庫自行車專用道及許多客庄民俗活動和重大建設，都挹注不少經費，他呼籲鄉親相對要給足客委會面子，否則，如果大家都不重視自己的母語，客委會一旦隨著客家話消失了，將是苗栗縣的一大損失。