學生利用暑假積極練習。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

畢業即就業！苗栗縣君毅中學近日有4位學生考取國家技術士乙級室內配線證照，不僅學會一技之長，還與民間企業簽訂畢業即就業協議，獲頒贈2.5萬元獎學金，學生們畢業後不怕找不到工作，能立刻入職貢獻所學。

君毅中學為了提升學生的學習熱情和專業技能，3年前改造實習工廠，讓校方成為竹苗地區唯一配備「室內配線」、「自來水管配線」等全方位水電技能檢定場地的技術高中。

吳承恩、許元榕、葉軒、洪健偉4位學生，在師長的指導和鼓勵下，積極挑戰國家技術士「室內配線乙級」證照，校方除有完善設備，也聘請專業師資，並與健行科技大學合作，安排學生暑假期間展開為期1個月的移地訓練，經過半年的努力，4人全數通過檢定，成功取得證照，成果斐然。

吳承恩等人說，花了那麼多時間練習有了成果，感覺非常有成就感，最後1個月很感謝鑫鉅能提供場地、感謝老闆非常「阿莎力」無條件支援練習器材，才沒讓最重要的1個月空白。

也很感謝科主任，積極與健行科大聯繫，讓他們順利學習，此外，很感謝健行科大的莊教授利用暑假指導，期待畢業後在鑫鉅能順利展現所學。

實習主任林玉騏表示，在健行科技大學移地訓練期間，碰巧遇到該校檢整場地，學生面臨1個月無法練習的挑戰，為解決困境，校方緊急聯繫產學合作的鑫鉅電機，該公司不僅提供場地，還特別升級設備，讓學生得以繼續實操訓練。

由於相關證照補習費用所費不貲，約需要5到7萬元，往年校方水電技術科只有1至2名學生報考乙級室內配線證照，今年共有4名學生報考，並且全部通過，非常不簡單。

校長林慶旺表示，校方和鑫鉅電機公司不僅有產學合作，今年也和對方簽訂畢業即就業協議，5位學生包括通過證照的吳承恩等4人，將在畢業後入職貢獻所學精進專業。

他說，業者除提供4萬元生活獎助學金外，另頒贈考取國家技術士乙級室內配線證照2萬5千元獎學金以茲鼓勵。

水電技術科主任楊昇運表示，君毅水電科設立9年來，除積極加強本職學能外更積極引進業界、學界資源，目的就是讓學生學到更多、學得更好，期盼為水電行業培育專業人才，為學生的夢想插上翱翔的翅膀。