農業部9日公告將蜂蜜納入農業天然災害補助辦法範圍。（頭份市公所提供／謝明俊栗傳真）

國內今年遭逢荔枝及龍眼開花率異常低下，不僅造成荔枝及龍眼結實產量大減只剩2至3成，連帶地影響蜂農放養蜜蜂蜜源大幅減少，以往蜂蜜並未納入農業天然災害補助辦法補助範圍內，因應今年特殊狀況，在苗栗縣山線立委邱鎮軍等全力爭取下，農業部9日公告將蜂蜜納入農業天然災害補助辦法範圍，農業部將在公告7天期滿未獲異議下，盡速辦理補助事宜。

今年氣候異常，造成台中、南投以南縣市山區荔枝及龍眼等果樹開花大幅減少，苗栗縣許多蜂農向來依靠到這些地區放養蜂群，以採集蜜源，也是蜂農每年最重要的蜂蜜來源，月前，苗栗縣蜂農循例赴南投縣山區投放蜂箱採集當地的荔枝及龍眼花蜜，結果發現這2種果樹開花率非常差，無蜜可採，經向頭份市農會、頭份市公所、苗栗縣政府陳情下，由苗栗縣長鍾東錦及立委邱鎮軍、陳超明等向農業部提出天然災害補助申請。

邱鎮軍指出，過去農業天然災害補助辦法中，並未將蜂蜜納入補助範圍，因此，依照農業天然災害救助辦法第六條修正草案總說明，農業天然災害救助辦法是於1991年8月31日訂定發布，期間歷經20次修正，最近一次是在2023年11月8日修正。為因應養蜂產業因氣候變遷及突發性天然災害致主要蜜源作物荔枝、龍眼等開花率不佳，造成蜂群缺糧受損，為減輕蜂農受災害影響，應協助儘速重建恢復生產。

邱鎮軍表示，修正草案並衡酌定置網漁業的大型定置網類，主要設施如網具及錨碇系統建置費用高，並考量近年物價調整情形，其災損復建負擔相對較高，為減輕大型定置網漁業經營者受災害影響，協助儘速重建恢復生產，故參考大型定置網類主要設施運作特性與建置復原需求，重新規劃大型定置網類的救助額度。

另為促進林地多元利用及提高林農整體收益，持續推動林下經濟政策，並配合林下經濟2023年陸續新增核准品項。爰擬具本辦法第六條修正草案，增訂上開農業天然災害救助規定。

這項修正案經農業部於9日正式公告，農業部在公告內容中強調，為了維護農漁民權益，盡速辦理求救助事宜，以協助其恢復生產。所以縮短公告期為7日，7日期滿若無異議，將盡速辦理救理勘查、補助等事宜。