新北市就業服務處持續推動校園就業博覽會，今（8）日與真理大學合作舉辦，現場邀請30家廠商共襄盛舉，包含南岩半導體、皇昌營造等，共釋出1630個多元職缺，薪資最高上看51K，初估媒合率有41.8％。

勞工局長陳瑞嘉表示，淡水是新北文化觀光重鎮，本次求才職缺數有六成都是餐飲旅宿業，代表廠商對真理學生的期待，辦理校園就業博覽會不僅是提供應屆畢業生與廠商直接面對面溝通的平台，也讓在校生有機會提前了解就業市場趨勢。

真理大學校長陳奇銘則說，真理傑出校友輩出，更是跨足各行各業，包含福壽實業董事長、豐興鋼鐵董事長、鼎泰豐董事長等等，除了鼓勵就業外，也鼓勵學子新創事業，力求造福更多人。

就服處說，後續仍有多場校園徵才活動接連登場，9日將在東南科技大學、16日在亞東科技大學、21日在台灣藝術大學。除此之外，14日在蘆洲區公所、17日在新莊區公所也有辦理聯合徵才活動，歡迎有求職、轉職、兼職需求的市民朋友們前往參加。活動詳情請上「新北市人力網」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob）或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您）。