正副總統當選人賴清德、蕭美琴將在520正式就職，近500位來自賴清德的故鄉萬里區鄉親一起包車觀禮，萬里偏鄉小鎮出總統，鄉親與有榮焉，因此組織這次的觀禮計畫。大家打趣說，希望可以參與「小時候玩伴」的就職典禮。

賴清德的鄰居林大哥表示，看著兒時的朋友能一路走到今天，著實令人感動、與有榮焉，「他是一個溫暖且重情重義的人，相信他能帶領好國家。」

這次就職典禮的包車行動，是由賴清德的鄰居林大哥發起，並找上新北市議員張錦豪居中幫忙，最終得以成行。張錦豪表示，從選舉結束後至今，一直有鄉親陸續請託，希望可以前往總統府觀禮，見證萬里囡仔的就職典禮，因此才協助溝通這次的包車觀禮計畫。

發起人之一的林大哥，是賴清德的鄰居，更是賴清德哥哥的國小同班同學，從小與賴清德一起長大、在礦坑鐵軌旁寫作業，他回憶，「賴媽媽每次都會端著蓮霧來給我們吃，我至今都印象深刻。」

林大哥說，萬里是比較偏鄉的小鎮，可以選出台灣的總統，鄉親們都與有榮焉，因此他才組織了這次的觀禮計畫。他表示，他和賴清德的哥哥時常相聚泡茶、聊天，因此在賴清德當選後，有許多鄉親都向他表示希望能一起前往就職典禮觀禮，他才尋求張錦豪議員的幫助，組織了本次活動。

萬里順天宮陳主委也是此次活動的參與者之一，得知包車活動後，他第一時間主動請纓「車長」一職，並以順天宮作為報名單位，報名情況相當踴躍，最後集結了一輛遊覽車預計在當日前往凱道。

陳主委說，雖然有鄉親當天無法前往，不過他們已經約好，無論在現場觀禮或在家裡透過電視收看直播，都要一起參與萬里人最驕傲的時刻。他表示，大家跟著賴清德一起成長，都知道他重情重義、為人正直、充滿理想，相信他一定能接續帶領台灣，朝正確方向勇敢前行。