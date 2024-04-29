國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，在網路上受到不少綠營側翼網軍攻擊，但有PTT眼尖網友發現，攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位。國發會對此則澄清，該IP使用單位是地方政府；過去為「中央政府骨幹網際服務網GSN」的維運機關，多數機關IP過去登錄為國發會名義，自數發部2022成立後，該業務已移至數發部，所屬IP也陸續轉移。藍委王鴻薇直批，無論是哪種情況，都已經嚴重違反行政中立。

王鴻薇今(29日)發文提到，媒體報導，有網友發現，網路上攻擊徐巧芯委員的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位。國發會表示，該IP「117.56.221.182」，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會，還說該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移。

「但目前為止沒有公佈是何地方政府？何附屬機關？這是公務員上班時間當網軍，還是數發部自己當側翼？」王鴻薇質疑，無論是哪種情況，都已經嚴重違反行政中立！她已經發文具體要求兩機關下班前給答案。