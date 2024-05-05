不少人找對象時，都希望對方有份穩定工作，一名女網友近日分享，跟長跑10年的男友準備結婚，發現周遭親友聽聞男友在中鋼任職，幾乎都是一面倒地看好，讓她好奇在中鋼上班為什麼會受到如此青睞，引起眾人熱議，也有員工發聲認證年收百萬以上，且離職率不到1%。

一名女網友在Dcard發文表示，跟交往多年的男友準備結婚，周遭親戚或朋友只要聽聞男友是在中鋼上班，無論年紀大小，都市異口同聲地說「未來日子好過啦」、「在中鋼喔？可以結了啦！」，讓她好奇為什麼大家都會這樣說。

貼文引起熱議，有人認為中鋼十分穩定，「組成家庭有小孩之後，穩定的工作勝過一切，中鋼的確棒棒」、「7:30上班，16:30下班，幾乎不加班，見紅休沒什麼壓力，年薪有個150萬也是不錯了」、「中鋼8小時下班，離職率不到1趴，科技業呢？本人年資九年技術員，今年報稅單15x」、「以高雄屏東普遍低薪環境下，中鋼是不錯的」。

不過也有網友則認為言過其實，「以前的高雄霸主，高雄人的夢中情司，但未來有gg後就不香了吧」、「以前來說進入中鋼就等於公務員了，但以現在大環境真的不算好」、「以前沒有科技業下去擴廠，中鋼、台塑是南部地區薪資水準算前段班的，現在慢慢科技軟體業往南部擴廠，就慢慢被比下去了」、「很輕鬆超適合養老，但沒產銷時，薪水對我來說實在不夠揮霍，所以還是回科技業賣肝了」。