女星謝欣穎在2021年4月認愛王柏傑後，兩人不只私下在社群放閃，出席活動也大方甜蜜互動，更已見過雙方家長，小倆口何時報喜一直受到外界關注。王柏傑日前才曬出兩人當眾親親的照片，母親節前又PO出謝欣穎抱著狗兒子Cooper的美照，誇她是「最棒的媽媽」。

日前謝欣穎和男友、一群演藝圈好友過生日，兩人還當眾放閃，王柏傑彎腰與謝欣穎照片曝光，讓粉絲更期待兩人早日傳出好消息。12日將迎來母親節，王柏傑今（10）日在Instagram曬出自己拍下謝欣穎抱著狗兒子Cooper的照片，超有愛地寫下，「最棒的媽媽跟最棒的狗狗」。

王柏傑才放閃謝欣穎，又PO出「男友視角」大讚謝欣穎是最棒的媽媽。（圖／摘自王柏傑Instagram）

原來Cooper是王柏傑在謝欣穎生日送上的狗狗，兩人成為「新手爸媽」，一起養狗兒子；據悉，謝欣穎曾養一隻狗狗Cookie，在2年多前過世，王柏傑看她一直很思念已逝的狗寶貝，才決定兩人重新養一隻狗狗，製造更多美好的回憶。

而謝欣穎與王柏傑從認愛後，明明兩人很恩愛卻總「被分手」，屢遭猜測感情生變，他們不時還要闢謠，有默契地說「我們超好的」，證明感情依舊甜蜜；而謝欣穎是王柏傑出道以來首個認愛的女友，從兩人互動也看得出他十分珍惜她。