警方查扣證物。（圖／警方提供）

竹聯幫麒麟堂34歲陳姓男子，今年3月在北市錢櫃KTV和藝人修杰楷、王柏傑發生鬥毆，雙方被警方送辦後，北市少年警察隊發現一名高關懷少年也加入該組織，在3月底和5月與陳嫌涉及兩起暴力恐嚇取財案，蒐證後將陳嫌等5人檢肅到案，全案詢後依組織、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送北檢偵辦，台北地院裁定陳嫌羈押禁見。

台北市少年隊表示，日前接獲情資發現陳男在3月份設局邀約被害人前往KTV調解糾紛，結果卻以暴力恐嚇及毆打等方式，強逼被害人簽下35萬元本票，另外還要求他匯款5萬元，身上9500現金也被搜刮一空。

警方調查，陳嫌於5月初，再設局邀約另名被害人前往中山區龍江路一帶，期間陳嫌指揮旗下成員以木棍、三秒膠施暴被害人，並強押被害人簽署150萬元本票及和解書，被害人趁犯嫌疏於注意趁機報警，方得逃脫。

警方指出，陳嫌等人於短時間內犯下多起暴力犯行，手段極具威嚇，對社會治安影響甚鉅，北市少年隊彙整事證後即報請臺北地方檢察署指揮並朝組織犯罪偵辦。於5月14日同步持搜索票及拘票，於北市中山區、大安區及桃園市桃園區等地，將陳嫌等5名幫派成員檢肅到案，現場查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。

全案訊後將陳嫌等人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，其中首要陳嫌經檢察官聲押，並由臺北地方法院裁定羈押禁見。臺北市政府警察局少年警察隊針對幫派暴力犯罪除個案偵查及向上溯源外，亦向上找出該幫派賴以維生之行業及據點，澈底瓦解犯罪結構，避免少年遭黑道幫派利用，落實介接關懷輔導機制，以保障少年健全成長。