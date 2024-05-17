中市梁男曾遭詐騙集團蕭男等騙走金融帳戶，並拘禁控制人身自由，他懷恨在心於2022年3月間烙人分持空氣槍、高爾夫球桿及刀、棍棒等凶器闖入蕭等住處，毆打報復，逼迫4人從3樓陽台跳下逃離、並搶走多人現金及手機後逃逸。一審、二審法官依加重強盜罪判梁徒刑4年6月，可上訴。

梁不滿曾遭蕭、劉等人詐騙名下金融帳戶，並被帶到蕭等住處控制人身自由，他找詹男、綽號「光頭男」及「阿銘」等人，2022年3月10日深夜23時攜帶空氣槍、高爾夫球桿、刀及棍棒等凶器，開車前往蕭等住處尋仇報復。

梁等人分持凶器毆打、喝令蕭等多人，梁並質問為何金融帳戶遭凍結、喝令交出行動電話，強取搜刮蕭等人現金共2萬多元及3支手機，並追打逼迫蕭等多人從3樓陽台跳樓逃離。

事後，梁等4人搭車逃逸，警方據報隔天中午在彰化拘提梁等人，查扣高爾夫球桿、刀等凶器及手機等贓證物。

梁曾因竊盜、毒品兩案被裁定應執行刑10月確定，於2017年10月25日執行完畢，在5年內再犯本案，已構成累犯。

梁在警詢、偵查時均坦承犯行，梁及辯護人均以因遭蕭等人詐騙金融帳戶、控制人身自由，而前往理論，後因情況失控才涉及強盜，並無特別惡性，請求不依累犯加重判刑。

一審法官認為，梁在前案執刑完畢後，理應產生警惕作用，縱使遭詐騙等事端，仍應循法律途徑主張權利，竟夥同3人以上攜帶凶器前往強取財物，足見前案執行徒刑成效不彰，主觀上具有特別惡性，依累犯加重其刑，判刑4年6月。

梁不服提起上訴，二審認為，原審並無濫用自由裁量權限，被告也未提出其他有利證據，判決駁回，仍可上訴。