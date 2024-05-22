51歲董姓男子2022年在新竹一家KTV歡唱時，因酒醉不慎誤闖陳男等人包廂，竟遭陳男及其友人們在包廂外痛毆董男，陳男還用彈簧刀多次插進董男胸、腹、背部，董男失血過多倒地後，陳男等人旋即逃出KTV並由王姓友人接應逃往苗栗躲藏。董男經店員報案送醫後仍不治，董男父親向陳男等人提告求償，新竹地院判陳男等人共賠償398萬7378元。

董男與友人於2022年某日凌晨到KTV飲酒歡唱，唱到凌晨7點時，酒醉的董男不慎誤闖陳男等人包廂，陳男與黃男、余男等5人認為董男破壞他們慶生氣氛，竟在包廂外走道開始毆打董男。

5人不只徒使毆打董男，還持酒瓶狂查，其中陳男還趁隙持彈簧刀接續刺向董男胸、腹部2次，另一名陳男則用手肘把董男推向陳男，讓陳男持續用彈簧刀猛刺董男胸腹及背部，導致董男傷勢過重蹲在地上。

眾人動粗後仍未能消氣，持續用腳踹董男頭部，陳男更用折疊刀刺向董男，隨後一名葉男將插在董男背部的折疊刀拔出，讓董男因失血過多不支倒地，陳男等人及其餘友人旋即分別搭車逃離現場。董男則在KTV員工報警後送醫仍不治。

警方獲報後，循線查出陳男等人被載往苗栗一代躲藏，以逃避警方追緝，眾人以為鋒頭過去返回新竹，警方據報後在新竹市某路口攔下眾人，在汽車內直接拘提陳男等5人到案。

陳男等人被逮後稱與董男素不相識，因破壞慶生氣氛只是想教訓一下對方，但新竹地院法官檢視監視器畫面，陳男猛力將折疊刀插入董男背上時，力道之大連自己都無法將刀拔出，已非傷害行為。最後陳男等人遭判處14年不等徒刑。董男父親告提起刑事附帶民事訴訟，求償撫養費及精神撫慰金500萬元。

新竹地院法官審理後，認為董父突遭喪子之痛，身心之創痛實難言喻，其精神上自受有極大之痛苦，審酌兩造經濟狀況及被告犯罪情節重大，認董父請求被告賠償慰撫金以200萬元為適當，加上其他喪葬及醫療費用，陳男等人共需賠償398萬7378元。