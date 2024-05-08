桃園正處建設期，需要大量公務人才投入協助，但不分黨派議員都認為離職率7％太高，直指優秀人才離開都會釀業務延遲、同仁負擔加重，要求究因，若有更好發展當然祝福，但若有勞逸不均甚至職場霸凌就要及時處理。人事處指7％仍在自然流動範圍，會再統計分析檢討改進。

議員錢龍表示，2022年公務人員離職達1萬3500人，比2021年高出22.8％，顯示公務員鐵飯碗已非熱門行業，他和議員彭俊豪、陳治文都直言，桃園正處於大建設、大進步時代，重大工程都要專業技術人員投入，但桃園市政府距離編制人員上限還有近3500人差距，且去年底公務員比前年還少33人，若離職者眾恐影響工程進度和為民服務效率，要求改善公務員的工作環境、杜絕勞逸不均及霸凌事件，同時與有意離職者溝通，設法留住人才。

議員陳美梅、陳韋曄、李柏坊和林政賢都聚焦警察，指其他縣市警察申請退休人數攀高峰，退休所得替代率直降，惡性循環下恐讓退休暴增，屆時人力不足會影響運作，要求提前因應警察退休潮。議員陳雅倫、許清順、李宗豪則分別幫清潔員、衛生所和社工員要人。

議員魏筠、余信憲、林志強等人都抱怨人事處拒絕給資料，斥像鴕鳥不敢面對問題，不對症下藥怎麼解決問題？議員張曉昀更以不積極面對議員索資等同瀆職要政風處處辦。

議員王珮毓、黃崇真指出，新北市從2020年至今離退683人，桃園去年就有483人離職，數字偏高，點名離職率前5高的智慧城鄉發展委員會、新聞處、文化局、經發局及農業局，恐有內部控管問題，提醒帶人要帶心。議員黃婉如更點名社會局有不成文的3年條款應改進。

副市長王明鉅說，市府將開辦幼兒園及托嬰中心，讓員工免於舟車勞頓，並努力改善工作環境。

人事處長林妙貞說，過去3年市府員工離職率5到7％屬持平，多為返鄉、調至中央機關、錄取他機關、生涯規畫等。她也提到每年都會先調查警察退休意願，2023年326位申請、實際僅61位退休，今年414位申請，目前24人退休，推估到年底約80人，但因警消都是警政署或消防署統編派，人事處會協助力爭補足人力。