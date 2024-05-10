桃園市議員黃瓊慧9日在臉書表示，1名男童時常遭受父親不當管教，罰跪在社區大廳、抄心經、頂樓罰站餵蚊子，身上也有不明瘀青，對此桃園市長張善政10日也在臉書指出，桃園市社會局獲報後同社工及派出所前去現場了解，並即刻安排男童緊急安置保護。

張善政表示，事後他向家防中心了解整件事情的處理過程，家防中心於4月下旬曾接擭通報，男童疑似遭罰跪、罰站、在大廳抄寫心經等不當管教，後續社工人員進行多次訪視，到學校與家中確認男童的健康狀況。雖然男童身上沒有發現傷痕，但社工仍繼續追蹤，向校方關心男童就學及受照顧情形。期間，除了訪視之外，社工人員也與家長電話聯繫追蹤孩童狀況，並且告誡相關法令。

張善政坦言「很遺憾」，後續仍收到113通報發生不適當的管教方式，社會局前往訪視後，決定將男童予以保護安置。社工已陪伴孩童完成健康檢查，所幸目前尚無檢查出問題，後續也會針對孩子的身心受創情形進行評估與心理諮商輔導。

張善政直言，針對男童父親的不當對待行為，社會局將裁處強制性親職教育，也會持續追蹤其他3名年幼子女的照顧情況，維護兒少安全。他也說，守護孩子們的安全，永遠有需要做得更好的地方，涉及兒虐，市府絕對零容忍。他也深知第一線社工盡力填補社會安全網、關注每一個案件，後續會協同警政、衛政、教育及司法等單位，一起維護兒少權益，接住每一位需要被保護的孩子。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。