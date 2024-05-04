外交部長吳釗燮今出席「2024歐洲節」開幕典禮，活動前接受媒體聯訪時吳釗燮指出，日前美國國會跨黨派、跨參眾兩院提案的《台灣安全法》顯示美國對台灣安全的關心，而加強與美國國防合作不僅能提升自身防衛力，同時也是強化理念相近國家的能力。他也強調，中俄是與我們理念不同國家，呼籲理念相近國家更加強合作對抗威權擴張。

美國國會跨黨派議員日前分別在參眾兩院，提出強化美台軍工業合作的《台灣安全法》，期盼深化美台國防關係、提升台灣供應鏈韌性，以及協助增強台灣軍事戰備。

吳釗燮回應媒體詢問時指出，台灣面臨的安全情勢受到國際社會重視，尤其美國對台灣安全感到非常關心，希望加強台灣防衛力。他別提到，其中這些議員不管是參議員或是眾議員，都希望利用台灣龐大工業能力與美國國防工業合作，加強合作除提升防衛能力外也能強化理念相近國家的能力。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）日前也提及，美方觀察到中俄首次針對與台灣有關的聯合演習，認識到中共肯定希望俄羅斯在此議題上與其合作。

吳釗燮指出，美國情報部門都有注意到近年中俄在台灣附近展開聯合軍演，他強調，中俄與我們是理念不同的國家，也不斷對外展開侵略擴張，因此理念相近國家應該更加強合作以抵禦威權國家的擴張。

至於外傳準總統蕭美琴被德國拒絕入境一事，吳釗燮則認為，3月時蕭美琴訪歐並受到包含捷克、立陶宛、比利時等國歡迎，在這些國家中也都有公開活動，更到波蘭參加公開論壇受到矚目，展現台灣受到中東歐國家高度歡迎，這次蕭美琴無論是進出都是從法蘭克福過境，顯示這次訪問非常成功。

有關日前於立院外委會與立委徐巧芯激烈爭論，狂喊「趕快去告我藐視國會」，遭徐巧芯質疑EQ有問題，吳釗燮則說，他已經清楚表明，外交部長一職表現如何由台灣人評論，最後他說，擔任外交部長6年多來，歐洲節是他很喜歡的活動，本活動吸引很多歐洲在台僑民與台灣人民來參觀享用美食，非常高興來參加，這次是他最後一次以外交部長身分參加。