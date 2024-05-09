準總統賴清德就職在即，外界擔心中共是否在此期間再度挖角台灣友邦，外交部長吳釗燮指出，外交部都有「固定在檢視」，目前邦交國都沒有問題，但是他也提到長期恐有隱憂。

吳釗燮今接受由媒體人黃暐瀚主持的廣播節目《POP撞新聞》專訪，黃暐瀚詢問，賴清德即將上任，中共在此期間是否會對我國邦交國有動作？

吳釗燮表示，最近都有固定檢視，目前邦交沒有問題，然而他也坦言，看到中共的行為也讓他感到憂心，擔心會有長期問題。他指出，有長期陷入動盪的邦交國需要離合國協助，我國也對該國投入許多努力，目前邦交沒問題，但還是擔心長期會有狀況。

吳釗燮也另外提到，還有某邦交國是中共透過其鄰國滲透極端左派，製造內部紛擾的，雖然短期內沒問題，但不免造成長期隱憂。

黃暐瀚也詢問，吳釗燮認為不同黨的人對外沒有團結一致？吳釗燮感嘆，這讓他感觸很深，台灣外交處境特殊，然而中共壓力無所不在，外交部同仁在第一線或總部無時無刻為台灣主權與國際空間奮戰，然而像在斷交，最需要國人支持時，卻在立院受到另一次踐踏，令人難以接受。

吳釗燮強調，立法院要監督沒問題，但什麼都要質疑是不好的。他舉例，過去曾有某邦交國與我們斷交，但之前向我們說要花5000萬美金蓋體育場，導致外交部被罵金錢外交；另外當有某國要高達20億甚至50億美金時，外交部認為不該支付這筆錢，導致斷交後又被罵無法鞏固邦交國，讓他非常傷心。