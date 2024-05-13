立法院外交及國防委員會今（13日）邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時提出，外交部長吳釗燮在社群平台寫下「林北」一詞，質疑以後發文給外交部是否也要寫「林北」？對此，國安局舉例，現在有很多案件，例如說「他馬的」等語，是口頭禪，法官也會認為這個不是有刻意侮辱人的意思。

賴士葆質詢時提出，吳釗燮在社群平台寫「林北」，戰立委徐巧芯戰到底，官員沒有去看一下？這樣的（準）國安會秘書長，以後發文給外交部是否也要寫「林北」？外交部政務次長田中光則疑惑詢問，「這有見諸文字嗎？公文書沒有看到啊？」

此時，賴士葆改追問一旁的國安局副局長徐錫祥，以後吳釗燮會變成國安會的長官，「他講林北，你覺得怎麼樣呢？」徐回，剛好他是讀法律的，每個文字根據不同的人、不同的時間，要表達的內容，可能評價上不是很一致；被追問所以「林北」是不是粗話？他則回，單就「林北」這兩個字是不是粗話，在法院的實務見解不會這麼認定。

徐錫祥接著說明，現在有很多案件，例如說「他馬的」是口頭禪，法官也會認為，這個不是有刻意侮辱人的意思，同樣的文字在不同場合講出來，不能就單一句話認定是否是粗話。賴士葆忍不住說，所以吳釗燮講「林北」你可以接受？徐說，沒看到全文，所以很難評斷。

最後，賴士葆表示，看到吳釗燮那段話暈倒，教壞小孩，這樣好嗎？並質疑田中光「他是你長官當然不敢講話」。