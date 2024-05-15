外交部長吳釗燮近日披上寫著「魔法部吵架王」的彩帶，並在Threads上PO照嗆「面對無理的質疑，林北一定吵到底」，引發議論。對此，國民黨立委羅智強今（15）日問及，準總統賴清德認同上述舉動或者在國會嗆立委嗎？吳釗燮則表示「我沒有問他」，更數度喊掛彩帶是媒體給他的幽默。

羅智強今在國防外交委員會上，針對近日風波質詢吳釗燮。羅智強說吳釗燮自封為吵架王，遭吳釗燮反駁，並強調不是他自封，而是記者給他的幽默，而羅智強則反譏吳釗燮也樂在其中，吳釗燮則稱他沒有樂在其中，強調是應記者要求。

羅智強進一步問道，馬英九擔任總統時，第一任國安會秘書長是蘇起，「若自封吵架王...」，吳釗燮聽聞後便出聲強調，「不是我自封，是媒體給我的幽默」，羅智強則不禁表示，若吳釗燮不認同這件事，就不要掛彩帶，吳釗燮則再度強調，這是媒體給的幽默，彩帶是記者給的，也希望他能掛在身上，羅智強則質疑「叫你掛身上就掛身上？」

羅智強隨後表示，蘇起若做出上述舉動或嗆民進黨立委，民進黨立委會接受嗎？羅智強強調，民進黨立委不會接受，且馬英九恐怕也不會接受。羅智強進一步問道，如果被封為吵架王、很開心的披上彩帶，並在國會嗆立委，賴清德會認同嗎？吳釗燮則表示「我沒有問他」，也不知道賴是否會認同。

對此，羅智強強調，吳釗燮如今站在這個地方，代表的不只是吳釗燮，而是蔡英文總統，因為蔡總統任命他為外交部長，也代表未來準總統賴清德，因為他是賴政府第一任國安會秘書長，因此一言一行很重要。羅智強說，賴清德若對於吳釗燮的舉動不聞不問，是否也代表著某種程度上默許、縱容？

吳釗燮聽完則強調，「我對國會非常尊重」，並表示他本來不用來，但主席請他來，他就來，這就是對國會的最高度尊重。羅智強則表示，吳釗燮到底有沒有尊重國會，就讓大家評論，吳釗燮則回應，「我對國會的尊重無庸置疑」。