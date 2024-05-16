國民黨立委徐巧芯與外交部長吳釗燮槓上，昨（15）日質詢，質疑我國與捷克合作援助烏克蘭，卻繞過政府採購法、對捷克期刊已公布的合作內容一問三不知。前立委郭正亮表示，外交部繞過採購法、不敢公布對方採購哪些台灣醫材廠商，「以前小吃店（進口快篩）的記憶又回來了」，恐怕一公布就被認為不夠格，甚至被發現是某立委推薦、跟誰認識，且政府用這種方式搞外交也不只一次，徐巧芯這次是發現大問題。

針對我國與捷克合作援助烏克蘭的作法，徐巧芯昨質詢時指出，為何要繞過「政府採購法」，讓CHTI(捷克衛生科技院)回頭向我國醫材廠商採購，讓立法院無法監督這筆300萬美金費用。吳釗燮則回應，立法院「沒有要我要按照政府採購法啊！」至於目前已撥款約100萬美金，向哪些廠商購買哪些醫材，外交部還未收到對方報告。

對於問題，前立委郭正亮昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，吳釗燮沒有辦法針對核心問題回答，顯然就是有問題，且吳釗燮承認「沒有要我要按照政府採購法」，事實上就是承認徐巧芯的質疑是真的。

郭正亮指出，外交部不敢公布捷方是向哪幾間台灣醫材廠商購買，一公布恐怕就會被質疑是否夠格，因為台灣是有很高級的醫材廠商，「以前小吃店的記憶又回來了，（指疫情期間政府向小吃店背景的廠商採購快篩），為甚麼要這種方式？搞不好又是認識的、某立委推薦的？」這不堪查下去，會被人講出廠商的背景、跟誰認識。

對於吳釗燮稱「外交部公文一向被列為『密』」，郭正亮也質疑，這就代表過去都是在黑箱，這也不是唯一一件，這樣的運作大家能接受嗎？徐巧芯是揭露外交部的大問題，他也曾質疑過，外交部斷交多國預算卻比以前還多，是把預算用在非邦交國，透過各種援助、邀訪台灣，私下答應他國國會議員某些條件，用這種方式做外交，當時還遭到外交部批評。

郭正亮也建議徐巧芯與國民黨，應該去對比日、韓等國援助支持烏克蘭的模式，檢視是否有將預算、廠商公開在外交單位的網站，絕對沒有像台灣全列為密件，指示廠商提供貨源，像是在「幫朋友賺錢，有沒有被發現就看金流藏得好不好」。

郭正亮說，他知道台灣政府應該是受到美國的壓力，要盡一分力去幫忙烏克蘭，這一點他不會怪罪，但是為甚麼連台灣廠商都要保密？沒有人這樣搞，手法太粗糙，一眼就被看出有問題，還用洩密去告人。