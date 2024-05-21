立法院會今繼續處理國會改革法案，中午休息過後，續審《立法院職權行使法》第29條修法，民進黨團上午不斷抗議未果，只好提出「散會動議」，並高喊「不討論就散會」，但經清點人數、點名表決、重付表決等程序，綠營仍不敵人數優勢，無法通過，但綠營仍頻頻提案散會，拖延時間。對此，前立委郭正亮21日就表示，「這是一個里程碑的投票，國民黨非勝不可，這次投票是立威的投票，無論如何一定要速戰速決」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「韓國瑜事實上有做幾個動作是對的，就是清點人數到此為止，不准再提清點人數案；第二個就是每個條文、每個黨限制1人出來說明，剛剛宣布會投票投到今天晚上12點，要拚啊，今天有50條條文處理，我覺得就是一路表決」。

郭正亮也分享，「外面有一大堆謠言、傳聞，說沒有公告、討論，實在看得受不了，連我老婆都在跟我吵，因為她都收到假訊息，說鍾佳濱被陳菁徽拉進去的，連這個都出來了，是他踩在議事人員桌上，人家要把他拉開，連這個都可以亂講」。郭正亮認為，「這是一個里程碑的投票，國民黨非勝不可，這就是確立是不是實質的國會多數」。

郭正亮最後更說，「如果讓民進黨達成目的，民進黨就得逞、展現他威力了，以後柯建銘一天到晚甲動，民進黨就會有不同意見，我是覺得這次投票是立威的投票，無論如何一定要速戰速決」。