立法院21日續審國會改革相關法案，逾40個民團聚集場外要求退回國會三法，現場湧入人潮，主辦單位一度宣布人數突破萬人。針對這次是否「太陽花」重現？前立委郭正亮認為，21日民眾赴立院抗議，有 80%組織化。

針對萬人在立院外抗議，郭正亮今(22日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，21日那一場根本沒有太陽花的感覺，當年則是零散群眾自己來的。但昨天可說是80%組織化，當然有零散群眾，但拚不過當年的太陽花，連百齡果去那裡都被噓，百齡果是純綠，是自發去的。21日那一場很多都是要交代的、組織性的。

郭正亮接著指出，當年太陽花是服貿議題，事後服貿被渲染成好像跟你我的生活都有關，比如宣稱連洗頭妹生活都會受到影響；而當時太陽花後面還有一個群眾遊行，那才是真正的群眾。至於這一次是國會改革的議題，跟生活根本沒有關係，所以是對政治比較在乎的人出來。