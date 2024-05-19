賴清德將於明（20）日正式就職中華民國總統，新政府也將正式上工。針對賴政府的部會首長的聲量及好感度，最新調查顯示，新內閣聲量前十名中，候任國安會秘書長吳釗燮的聲量第一名、好感度最後一名。而候任總統府秘書長潘孟安、候任行政院長卓榮泰拿下好感度第一、二名。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理最新十大人氣內閣成員，並分析十人的好感度。其中，好感度最低三人的分別是吳釗燮0.35、陳時中0.36、林靜儀0.38。最高則是潘孟安0.87、卓榮泰0.71。

從聲量排名依序來看，第一名是準國安會秘書長吳釗燮，但好感度僅0.35，是10人最低；第二名是準國防部長顧立雄，好感度0.45。聲量第三名則是準行政院長卓榮泰，但好感度高居第二，有0.71。

網路聲量第四名為準外交部長林佳龍，好感度0.51；第五名為準海基會董事長鄭文燦，好感度0.42；第六名為準行政院副院長鄭麗君，好感度0.40。

網路聲量第七名是準經濟部長郭志輝，好感度達0.54；第八名為準衛福部次長林靜儀，好感度僅0.38；第九名為準政務委員陳時中，好感度僅0.36；而聲量第十名的準總統府秘書長潘孟安，好感度高達0.87，是前十名最高。

報導引述台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，卓榮泰、潘孟安好感度高，因他們所在職位是重要且代表總統意志的位置，算是好的起手式，對未來施政是個好現象。