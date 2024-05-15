穿魔法袍送蜜餞！嗆吳釗燮要叫04588 徐巧芯：我不想再認一個爸 @ChinaTimes

外交部長吳釗燮與藍委徐巧芯槓上，還自稱「面對無理的質疑，『林北』一定吵到底」，引發爭議，徐巧芯也反嗆「那我就是老娘」。吳釗燮今（15日）赴立法院備詢，兩人再度交火。徐巧芯開場直接嗆，是要稱呼吳「魔法部（Mofa）部長，還是04588（你是我爸爸）?我沒有多認一個爸爸」。而吳釗燮解釋後，徐還送上「蜜餞」，希望吳不要傷心、行政立法不要這麼衝突。

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。對於「林北」爭議，吳釗燮也在會前受訪時解釋，我是來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是用這樣的稱呼。

立委徐巧芯15日在立法院外交及國防委員會質詢。（姚志平攝）

徐巧芯今日質詢時，特地換上《哈利波特》的史萊哲林的巫師袍，請「魔法部」（Mofa，指外交部）部長吳釗燮上台。徐巧芯開場直接嗆，吳釗燮自稱魔法部吵架王、林北，「今天是要稱呼你魔法部部長，還是04588（你是我爸爸）？今天是要用鄉下的語言嗎？我還沒有要多認一個爸爸」。吳解釋，「魔法部吵架王」的彩帶是記者的幽默，自己也是幽默回應，沒有不敬的意思，在國會備詢會用正式的國語，不會用（鄉下語言）。

至於吳釗燮自稱提告立委很傷心，徐巧芯也關心說，吳最近有沒有傷心？吳釗燮強調，自己是因為我國與捷克的外交受到不明的…為那件事情感到傷心。徐巧芯則打斷說， 望部長可以快樂一點，行政立法不要這麼衝突，並送上禮物「蜜餞」給吳釗燮。

立委徐巧芯15日在立法院外交及國防委員會質詢並送貼著「密件」的果乾給外交部長吳釗燮。（姚志平攝）

徐巧芯請吳釗燮說明，我國今年度促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係備忘錄中，援助烏克蘭多少個項目？捷克方面找了多少家廠商協助推動計畫？吳釗燮在幕僚提醒後回答，有9個項目，捷克政府不是找廠商，是希望透過「捷克衛生科技院」（CHTI）協助，無法確定找幾家廠商，但他強調，他們的執行是找到最適合烏克蘭所需的項目。

徐巧芯則唸出該篇文章譯文說，其他項目將由台灣政府在3年內逐步撥付總額1000萬美元資金，其中30％供應品來自台灣公司，今年還有5個項目，約有20家公司參與交付。「捷克都公開寫了，為甚麼要一直欺騙國人？」吳釗燮自稱有掌握期刊，但開書考卻一問三不知，「這就是剛剛發生的事實，不用再跟我硬拗」。

徐巧芯接著質疑，協助烏克蘭為何要跳過《政府採購法》？吳釗燮解釋，因為我國無法進到烏克蘭所以需要透過CHTI進到當地才能提供清單。徐巧芯不滿追問，那為何不能直接提供清單就好，如此300萬美金立院如何監督？吳釗燮則說，這方面是應立院2014年決議進行。吳釗燮解釋，因為我國跟烏克蘭沒有直接關係，需要透過CHTI來協助，進到當地醫療院所了解需求再做採購。

徐巧芯說，如此該筆款項就不會再出現在我國帳上了，外交部是否掌握哪些廠商會收到通知？目前應已撥付100萬美金，買了多少、用了多少外交部是否掌握？質疑該決議也沒有要繞過《政府採購法》。吳釗燮表示，「知道相關資料，但不能對外透露，過一段時間後會拿到相關報告」，重申CHTI是按照捷克與歐盟規範採購。

對於跳過我國採購法的做法，外交部新聞稿中寫「回應立法院要求」，指定部分需要向台灣製造商採購，創造台灣商機，吳釗燮坦言，「這次並沒有」立委向外交部要求，但外交部一直是遵照立法院2014年的決議。徐巧芯也怒轟，「立委沒有要求為甚麼要寫在新聞稿上！你們亂寫！」

徐巧芯不滿表示，如此捷克方在採購時，何時招標、決標、品項、金額、付款方式等都無法管控，沒有正當性，丟了一筆錢出去，外交部也不管。吳釗燮則說，簽了協議後若還要求國外機構遵守我國程序，對外交會有挫折。