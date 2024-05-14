學者施正鋒。（資料照片）

外交部長吳釗燮日前在社群平台發文，透露自己獲得「魔法部吵架王」封號，還撂話「林北一定吵到底」。對此，學者施正鋒直言，他倒底懂外交嗎？「我坦白講，吳釗燮沒念書」！

吳釗燮10日透過外交部Threads發文詢問網友，媒體封他的「魔法部（外交部英文縮寫MOFA，發音與「魔法」一詞相似）吵架王」，大家是否覺得有道理？他並撂話，「面對無理的質疑，林北一定給你吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」

學者施正鋒13日在中視《庶民大頭家》質疑吳釗燮，倒底懂外交嗎？通常外交部長跟國防部長，都是白臉黑臉，很多東西都要私下運作。

施正鋒認為，從來沒看過外交部長喜歡跟外國人講英文上媒體，跟歐洲人講英文，好像美國派來教訓人的樣子，他們會不高興！

另外，施正鋒也直言，如果台灣要影響他們的外交，也不是公開講，這樣會讓他們下不了台。這很糟糕，內政搞不好，才去玩這些東西，「我坦白講，吳釗燮沒念書」！