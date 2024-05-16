準總統賴清德將於20日正式上任，但國會藍綠對抗，甚至延燒到綠營側翼對國民黨立委徐巧芯猛攻，引發對立氛圍。對此，前立委郭正亮表示，周玉蔻表態反對追殺徐巧芯，代表新潮流部分人士的擔憂、也是台灣的擔憂，朝野對抗的問題，賴清德並沒有發揮老大的作用，顯示賴不願意碰爛事、且固執起來，不願意做就不做的態度，所以會做了小惡又不願轉彎，這在兩岸關係會更明顯。

國會藍綠對抗態勢明顯，除黨團三長在朝野協商互不相讓外，對執政黨砲火猛烈的國民黨立委徐巧芯，也成綠營側翼的攻擊目標，甚至有親綠網紅申請徐家門口的路權要發起集會。但親綠資深名嘴周玉蔻卻逆風表態，反對去徐巧芯家門前閒逛，認為台灣現在需要的是和諧不是撕裂，綠營當前重點應該是追蹤前台北市長柯文哲弊案和規劃2026大選。

對此，前立委郭正亮昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，外交部長「魔法部吵架王」吳釗燮、民進黨團總召「立法院吵架王」柯建銘，都只要賴清德打一通電話就解決，甚至不用公開發言。賴清德完全沒有發揮當老大的作用，好像從1月13日後就只看到兩岸，想表現的謹慎，所以都不講話，但作為現任黨主席，賴應該有責任，這就看出賴清德的個性，就是對爛事都不願意碰，覺得這些爛事都不是自己做的，但還是會被傷到。

郭正亮分析，周玉蔻跟新潮流關係最好，自己也難得同意周的看法，民進黨做為執政黨最需要的是和諧，否則如何推動法案、政務。周也是講出新潮流部分人士的憂慮，但這些新系人士看到賴清德沒動作，可能也不知道怎麼辦、不知道誰能講上話。

郭正亮認為，賴清德放任綠營和側翼追殺徐巧芯一個半月都不說話，這也是台灣的焦慮，賴清德一但固執起來，不願意做就是不願意做，且團隊做事不夠周密，顧及他人心情的小事也都做不來，像是遲遲未邀請趙少康出席就職典禮。這就是「勿以惡小而為之」，賴清德會做了小惡之後又倔強，不願意做交代、轉彎，這種小惡在兩岸會更明顯。