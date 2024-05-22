台股近期屢創新高，但520新總統賴清德就任當日，台股盤中卻一度急殺逾150點，有如坐大怒神，立委林德福質疑台股是否太過脆弱、太過敏感？金管會主委彭金隆22日強調，影響股市的短期因素是消息面，中長期是基本面，「我對台灣的基本面很有信心」。

台股520行情變調，從早盤上漲80點到跌156點，上下盪約236點，但金融類股指數在10點半過後逆勢拉升，指數持續攀登1990年4月下旬來新高，林德福指出，520台股翻黑如坐大怒神，中間有小漲，傳出是有政府護盤，台股是否太過脆弱、太過敏感，政府何時能進場護盤？

彭金隆指出，金管會是證券市場的主管機關，主要是監管制度，至於股市漲跌尊重市場，影響股市短期是消息面，中長期是基本面，他對台灣的基本面很有信心。

就證期局統計，台股基本面尚穩健，至4月底上市櫃本益比23.67倍、現金殖利率2.66％，加計股票為2.77％。上市櫃4月底累計營收12.96兆元，比去年同期成長8.54％，是歷史同期次高。