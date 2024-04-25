準總統賴清德今（25）日公布第六波新任內閣與國安人事，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，顧立雄接任國安會秘書長後，美國對台的軍售案多了4倍，未來國防方針是美國國防還是中華民國國防？且國防部長不只需要對美溝通，還有募兵不足、自殺率升高及新式兵役等問題，若顧立雄只關注對美軍購，能否讓人信賴確實令人憂慮。

總統當選人賴清德25日公布第六波新政府人事，國防部長為顧立雄（圖）(杜宜諳攝)

準總統賴清德今（25）日在記者會上表示，邀請顧立雄出任國防部長是著眼於未來國防工作不單是國防業務，還有牽涉到國安、外交的合作，在推動全民國防時也必須要進行社會溝通。顧立雄也說明，「文人部長」的首要任務是加強國軍戰力，讓大陸冒進的軍事作為時間表不斷往後遞延。

對此，國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，顧立雄能否適任攸關國家和平的國防部，不只令人質疑，更令人憂慮。蔡英文第1任時，只有5次美國對台軍售，但到了由顧立雄擔任國安會秘書長時，就有20次對台軍售，整整多了4倍，美國對台軍售明顯增加。

王鴻薇指出，近年我國國防最大項目潛艦國造，雖然傳出將續建7艘預算達2800億的潛艦，在顧立雄接任國防部長之後，會不會成為潛艦美造，也令人質疑。過去有很多我國國防需要的美製武器買不到，但等到我國能自主研發時，美國軍購就來了，那海鯤號研發出來，是不是美國就會有其他相應的武器呢？況且，這幾年一直傳出我國國防方針和美國有差異，未來顧立雄接任國防部長，我們的國防方針到底會是中華民國的國防，還是美國的國防？

王鴻薇也提到，國防部不只對美國溝通，還有編現比及募兵不足、近年自殺率提升、新式兵役和教召等等狀況，近年都急需要解決。如果顧立雄成為只關注對美溝通的國防部長，能不能讓人信賴，確實令人憂慮。