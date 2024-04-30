陸官官校將於6月16日迎來百年校慶，為搶黃埔百年話語權，傳出北京動員多方管道，積極拉攏校友，目標邀請100團、3千人到廣東參訪黃埔軍校舊址。對此，媒體人陳鳳馨指出關鍵是「台灣在乎黃埔軍校的建軍歷史嗎？」若我們丟棄建軍到撤退的歷史，就會被別人用他們的史觀搶走話語權。藍委柯志恩則質疑，老兵對國家的忠貞，民進黨到底買不買單？

媒體人陳鳳馨昨（25）日在政論節目《少康戰情室》表示，大陸邀請校友參訪是為了搶話語權，「台灣在乎黃埔軍校的建軍歷史嗎？如果認為對岸不該搶中華民國國軍的話語權，那三軍官校對於重建黃埔建軍的歷史有想法嗎？當我們要丟棄1949年之前的中華民國，丟棄從建國到撤退來台的歷史，就會有人幫你說話，而他說的話是符合他的歷史觀，不符合我們的史觀，這才是問題的根結點。」

同台的國民黨立委柯志恩也贊同黃埔百年話語權的重要性，黃埔軍校的校訓跟政大一樣是「親愛精誠」，她入校的時候就有聽過，蔣中正校長把黃埔精神帶到台灣來做延續，黃埔軍校的汗馬功勞是抗戰不可抹滅的歷史；近期國民黨黃復興的情緒也非常不平靜，即使國防部為百年特展編列很多經費，但是對老兵、對黃埔精神所看重的程度、裡面的溫度才是關注重點。她也質疑，當國防部在話說黃埔過去的時候，對於過去抗戰歷史的沿革，還有老兵對國家的忠貞，民進黨到底買不買單？

前立委李永萍也質疑，找非軍人出身的顧立雄接國防部長，莫非要弄「黃埔軍校去蔣化」，直接把黃埔軍校的歷史減掉在大陸的25年，只說黃埔精神75周年如何如何。